وزير الخارجية يؤكد لنظيره الاردني حرص العراق على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار والابتعاد عن سياسة المحاور / موسع

2020/09/30 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ،في اتصال هاتفي مع نظيره الاردني ايمن الصفدي ، حرص العراق على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن اي صراعات اقليمية ودولية في المنطقة.



وأكد الوزير فؤاد حسين خلال الاتصال " أهمية المُضِيّ قُدُماً في تحقيق مُقرِّرات اللقاءات التي عُقِدَت بين مسوؤلي البلدين، والقمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر؛ لتكون نموذجاً لبقيّة دول المنطقة في كيفيّة بناء علاقات ستراتيجيّة قائمة على المصالح المُشترَكة ومُواجَهة تحدّيات الإرهاب، والأزمات الإقليميّة بما يُسهِم في خلق منظومة للسلام والاستقرار في المنطقة".وتطرّق ، حسب بيان لوزارة الخارجية ، إلى عدد من القضايا الوطنيّة، ومنها: ضرورة العمل المشترك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ؛ لمنع تدخّل الدول الأخرى في الشؤون الداخليّة العراقيّة، وحماية السيادة، لافتاً الى :" ان الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة؛ لان التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ".من جانبه، شدد الصفدي على ضرورة احترام سيادة العراق وتكاتف كل الجهود لدعم الحكومة العراقية، خصوصاً في مجال تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون./انتهى7

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