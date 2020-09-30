القبض على /5/ متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة والسرقة في الديوانية

2020/09/30 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية / نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على /5/ متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة والسرقة .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان مفارز من مكافحة اجرام الشامية القت القبض على متهمين وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة (كرستال) وانبولة للشم ".واضاف :" ان مفارز اخرى من مكافحة اجرام الديوانية القت القبض على ثلاثة متهمين في منطقة الصدر ، و ضبطت بحوزتهم دراجة(ستوتة) محملة بمواد مسروقة ، بالاضافة الى كمية كبيرة من الحبوب المخدرة "./ انتهى

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