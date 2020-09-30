كردستان العراق.. 673 إصابة و24 وفاة جديدة بالكورونا

2020/09/30 | 19:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات، فضلا عن تسجيل 673 إصابة جديدة...

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