وزارة المالية توضح موقفها من الادعاءات التي توجه ضد مدرائها في الاعلام

2020/09/30 | 19:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تحط وزارة المالية علما” بالبرنامج الذي اذيع في قناة التغيير قبل ايام مع السيد نجم الربيعي والذي تم بموجبه توجيه بعض الادعاءات ضد أحد المدراء العامين للوزارة، السيدة ناجحة عباس علي.

وتود الوزارة أن تذكّر للقناة بأن من واجبها العام حماية حقوق الأفراد الذين وجهت ضدهم مثل هذه الادعاءات، بما في ذلك حق الرد ، في حين أن السلطات التحقيقية والقضائية المختصة تقوم حاليا بالتحقيق في الفساد المزعوم ضد الشركة المذكورة في البرنامج فان الوزارة لا تعتبر وسائل الإعلام المكان المناسب لإصدار الاتهامات أو إصدار الأحكام في المسائل التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

نطلب من القناة أن تمنح السيدة ناجحة عباس على حق الرد وأن تمتنع عن السماح بادعاءات خطيرة ضد المسؤولين في الوزارة دون أي دليل داعم.

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