فؤاد معصوم يعزي بوفاة امير الكويت

2020/09/30 | 19:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الدكتور فؤاد معصوم برقية تعزية الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بمناسبة رحيل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وادناه نص برقية التعزية:

PUKmedia

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