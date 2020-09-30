اليونسيف تعبر عن غضبها بعد مقتل أربعة أطفال بمجزرة الرضوانية

2020/09/30 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت منظمة اليونسيف في العراق عن غضبها الشديد جراء مقتل أربعة أطفال في قصف صاروخي استهدف منزلهم بمنطقة الرضوانية في بغداد.

وناشدت ممثلة اليونسيف في العراق عبر بيان جميع الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل لضمان سلامة الأطفال، داعية إلى دعم حق الطفل في الحماية والعيش في بيئة خالية من العنف.

وكان قصف صاروخي قد استهدف منزلا في منطقة الرضوانية غربي بغداد ما أدى إلى مقتل أربعة أطفال وامرأتين فضلا عن إصابة طفل اخر بجروح خطيرة.

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