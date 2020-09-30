واشنطن تفرض عقوبات على 17 شخصا وكيانا بينهم قيادات عسكرية سورية

2020/09/30 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سورية شملت قيادات عسكرية بارزة.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد في تغريدة على حسابه بتويتر أن واشنطن فرضت عقوبات على سبعة عشر شخصا وكيانا، مبينا أن العقوبات استهدفت ست شخصيات من قادة الأسد العسكريين والحكوميين، فضلا على رجال اعمال والشركات المستفيدة من الأزمة السورية، مشيرا إلى أن العقوبات على المسؤولين السوريين لن تتوقف قبل أن ينهي النظام السوري حملاته ضد شعبه وتطبيق قرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.

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