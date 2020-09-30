مام جلال.. الرئيس الذي احتوى جميع الاديان

2020/09/30 | 19:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نمر يوم 3 من شهر تشرين الاول المقبل 2020، على اعتاب الذكرى السنوية الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، اذ كان فقيد الامة أحد أبرز الداعمين والمحتوين لتعدد الاطياف والمكونات الدينية في اقليم كوردستان والعراق.

كان فقيد الأمة مام جلال يقف على مسافة واحدة من الاديان سواء من المسلمين الشيعة منهم والسنة ام من باقي الاديان كالمسيحية والصابئية والايزيدية والكلدواشورية، فيما تؤكد شخصيات من اديان مختلفة ان رحيل هذا الشخص الكبير أثر بشكل ملفت في التنوع الديني في البلاد، مشيرين في الوقت نفسه ان القيادة الجديدة في الاتحاد الوطني الكوردستاني ورئاستها المشتركة والمتمثلة بلاهور شيخ جنكي وبافل طالباني تسير وتكمل النهج والفكر نفسه للرئيس الراحل مام جلال في دعم واحتضان تعدد الاديان والمكونات.

مام جلال، صمام امان العراق

من جانبه قال الشيخ عصمت الخاقاني امام وخطيب مسجد وحسينية الحكيم في السليمانية لـ PUKmedia اليوم الاربعاء: نرفع تعازينا الى الشعب العراقي عامة والشعب الكوردي بشكل خاص ولاسيما مدينة العطاء والثقافة السليمانية، بذكرى رحيل الرئيس مام جلال.

واضاف الخاقاني: ان رحيل مام جلال كان خسارة ليس فقط لاقليم كوردستان، وانما للشعب العراقي عامة وبالخصوص اتباع اهل البيت عليهم السلام، مضيفا، ان مام جلال كان له مواقف عظيمة وجليلة، اذ انه قارع النظام البائد لسنوات عديدة وضحى بكل ما جاد به لتحرير العراق من الطغمة الفاسدة والظالمة.

واشار خطيب وامام مسجد وحسينية الحكيم الى ان رحيل مام جلال كان خسارة للشيعة كونه لا يفرق بين العرب والكورد والشيعة والسنة بل يقف على مسافة واحدة من الجميع، وخصوصا ان الشيعة في السليمانية يتنعمون بالحرية والمحبة والتعايش في ظل هذه الروحية العالية.

وأكد، ان اجواء النجف والذي يعتبر ملاذ الشيعة، كانوا يكنون له غاية الاحترام والتقدير حتى في الحوزات العلمية في هذه المحافظة، مضيفا، ان المرجع الاعلى للطائفة الشيعي سماحة السيد علي السيستاني يكنل له غاية الاحترام ويصفه بصمام أمان العراق، لافتا الى ان العراق خسر رمزا من رموز الأمة برحيله.

وجل المشاكل والأزمات السياسية الحالية بين الكتل والاحزاب السيالسية، أكد الدكتور عصمت الخاقاني، ان مام جلال لو كان حاضرا لما كانت هذه المشاكل قد تفاقمت وحصلت اساسا، سائلا الله ان يتغمده برحمته الواسعة وان يسكنه الجنان وان يوفقنا الله بالسير على نهجه وفكره.

وتابع، ان مام جلال لم يكن يدعم الشيعة او الديانة المسلمة فقط بل كان يدعم المسحيين والصابئة والايزيدية، واننا لم نسمع يوما في مدينة السليمانية ان تعالى فكر ديني على اخر.

وقال ايضا، ان السيدة هيرو ابراهيم احمد وابناءه والقيادة الجديدة في الاتحاد الوطني تسير على نهجه وتكمل روحيته وفكره في قضية التعامل مع هذه المكونات ويؤكدون على قضية التعايش السلمي.

مام جلال: المسيحيون هم زهور العراق

بموازاة هذا قال أيمن عزيز، راعي كنيسة ماريوسف في السليمانية لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء: ان الراحل مام جلال وعندما كان رئيسا للعراق، كان يولي اهتماما كبيرا بالمكون المسيحي في اقليم كوردستان والعراق، وكان دائما ما يدعونا الى عدم الهجرة من العراق.

واضاف عزيز: ان مام جلال كان دائما يردد ان المسيحيين هم زهور هذا البلد وعليهم ان يبقون في هذا البلد والحفاظ عليهم، معللا ان مام جلال شخصية ليست كباقي الشخصيات، انه قد درس التأريخ والحضارات وهو رجل قول وفعل ويتكلم عن دراية بالتأريخ.

وأشار راعي كنيسة ماريوسف في السليمانية، الى ان مام جلال كان يحث على الاهتمام بالمسيحيين بشكل كبير، مستطردا بالقول، ليس المسيحيين في السليمانية فحسب بل في محافظة كركوك وباقي انحاء اقليم كوردستان والعراق مثل العاصمة الاتحادية بغداد، شقلاوة وكويه.

وحول هجوم داعش الارهابي على سهل نينوى والموصل، بيّن، ان الكثير من العوائل المسيحية اتجهت الى السليمانية وباقي مدن اقليم كوردستان، وكان هنالك احتضان للعوائل المسيحية النازحة وكان هنالك خطاب لدعم المسيحيين بتوجيه منه على الرغم من ان مام جلال كان في حينها على فراش المرض، وعدم تحسيسهم انهم بعيدين عن مدنهم.

وأكد الأب أيمن عزيز، ان السيدة الاولى، هيرو ابراهيم احمد، ونجلي الراحل مام جلال، يكملان فكر ونهج ومسيره، مستدركا بالقول: انه من غير الممكن ان ننسى موقف مام جلال بعد حادثة تفجير كنيسة سيدة النجاة في العاصمة الاتحادية بغداد وخصوصا الدعم الذي قدمه لهم، مضيفا ان القيادات الجديدة في الاتحاد الوطني يسألون ومستمرون بدعم المسيجيين والكنيسة في السليمانية على الرغم من ظروف جائحة كورونا الذي يعصف بالبلاد.

وتابع، ان الرئيس الراحل مام جلال والقيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني، يحملون فلسفة على مر التأريخ مفادها الاهتمام بالديمقراطية وحرية الفرد بالمعتقد والفكر والدين.

مام جلال أول رئيس للعراق يرمم معبد لالش التأريخي وأول محامي للأيزيديين

المكون الايزيدي كان رأيه مشابها لما ورد اعلاه، اذ أكدت حقوقية من المكون الايزيدي ان الرئيس الراحل مام جلال هو من عرّف العراقيين والعالم بالازيديين.

وقالت الحقوقية رنا حسن خلال تصريح خاص لـ PUKmedia اليوم الاربعاء: ان اول حزب دخل الى شنكال، ابان الهجمة الوحشية لتنظيم داعش الاجرامي، كان الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان من اهم الداعمين للمكون الايزيدي بشخصه وعائلته.

واضافت: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، كان السباق في تقديم الشهداء في شنكال، وان اول ضابط استشهد في عمليات تحرير شنكال كان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، في قرية كولاك وهو برتبة نقيب.

ولفتت الحقوقية رنا حسن الى ان فقيد الأمة مام جلال كان تكفل ببناء قاعات للمناسبات في جميع المزارات الدينية للايزيديين في شنكال، وكذلك حفر الابار لجميع المزارات في جبل شنكال.

وأكدت ان الرئيس الراحل مام جلال، هو أول رئيس عراقي رمم معبد لالش، ووجه ايضا بتوزيع الماء في المعبد، وكذلك اول ضابط أيزيدي تقلد رتبته واول قاضي أيزيدي تسنم منصبه، كان على يد الرئيس الراحل مام جلال.

ولفتت حسن الى، ان مركز لالش الثقافي فتح ابوابه بموافقة مام جلال، وأن اول مدير عام للاوقاف الايزيدية كان بتوجيه من مام جلال، وفتح مديرية الاوقاف الايزيدية في بغداد كان بموافقة الرئيس مام جلال.

وتابعت، ان الرئيس الراحل مام جلال دائما كان يقول (أنا محامي للايزيديين) وابقى طول العمر محام وادافع عنهم، وتضيف بالقول: قبل وفاته بخمسة أشهر قمت بزيارة له وكان في حينها المرض قد اشتد عليه ولا يستطيع الكلام، وعندما سلمت عليه وصافحته، شدّ على يدي بعد ما عرف انني ايزيدية ومن جبل شنكال.

وقالت ايضا، ان الرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني والمتمثلة بلاهور شيخ جنكي وبافل طالباني يكملان النهج في نفس المدرسة التي كان مام جلال قد بدأ في بنائها، بدعم الايزيديين في رجوعهم من مخيمات اقليم كوردستان الى مناطقهم.

وبينت، ان مام جلال لم يكن رئيسا فحسب، بل كان ابا وأخا وسندا لنا ولجميع المكونات والاطياف العراقية، مؤكدة ان مام جلال لو كان بصحته ما كانت هذه المآساة قد حدثت للكورد الايزيديين، ولم يكن احد يعرف الايزيديين الا عندما عرفنا مام جلال الى العراق.

PUKmedia هاميار علي

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