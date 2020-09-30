اتحاد الطائرة يحدد مواعيد انطلاق مسابقاته

2020/09/30 | 19:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

حدد الاتحاد العراقي لكرة الطائرة مواعيد انطلاق بطولاته للموسم الجديد 2020/ 2021.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي لـ /المعلومة/ ان “الاتحاد وضع المنهاج الرياضي للفترة المقبلة من الموسم الرياضي 2020-2021 خلال اجتماعه الثاني”.

واوضح ان “بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية (رجال) ستقام في مدينة الحبانية للفترة من 12-10-2020 ولغاية 14-10-2020 اما بطولة الناشئين المفتوحة (تولد 2003 فما فوق) ستقام في محافظة ذي قار للفترة من 30-10-2020 ولغاية 3-11-2020”.

وتابع ان “بطولة أندية العراق للدرجة الأولى ستقام بتاريخ 5-11-2020 ولغاية 11-11-2020 وستوزع الفرق الى اربع مجموعات”.

واشار الى ان “كل مجموعة يتأهل منها فريقاً واحداً ليتبارى المتأهلون فيما بينهم في الدوري التأهيلي والذي سيقام على قاعة الشعب الدولية في بغداد للفترة من 23-11-2020 ولغاية 25-11-2020 ويتأهل منهما فريقان الى الدوري العراقي الممتاز”.



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