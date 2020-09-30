التربية تشكل لجنة مختصة لإيجاد آلية تنفيذ التعليم المدمج

2020/09/30 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، اعتماد التعليم المدمج خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها شكلت لجنة مختصة لايجاد الآلية المناسبة لتنفيذ التعليم المدمج.

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