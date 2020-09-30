توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع المقبل.. أمطار رعدية ودرجات حرارة متقلبة

2020/09/30 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء (30/9/2020)، توقعاته بشأن أحوال الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة.

وذكر عطية في منشور له على منصته في ’’فيسبوك’’" سيحدث قليل من التبريد في الطبقات العليا مع حمل حراري سطحي يسبب اضطرابات جوية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب اضافة لمناطق من مدن الشمال خلال يوم الخميس وصباح الجمعة".

وتابع "سيتركز هطول زخات من الامطار الرعدية يوم الخميس في مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب ميسان ".

وأضاف "اما يوم الجمعة او الخميس ليلا، فتتأثر مناطق من دهوك واربيل وسليمانية بهطول زخات امطار رعدية أيضا".

وارف "اما الرياح في كافة المدن يغلب عليها السكون مع تحولها في غرب وشمال البلاد على فترات الى شمالية الاتجاه خفيفة السرعة خلال الايام المقبلة ".

وبين ان "هناك توقعات بتحول مؤقت للرياح يوم السبت الى شمالي غربي خفيف في مدن الجنوب وانخفاض معدل الرطوبة النسبية فيها، فيما ستعود الرطوبة للارتفاع من جديد يوم الاثنين لتستمر عدة أيام".

وقال "ستكون هناك اضطرابات جوية متفرقة خلال الاسبوع المقبل أيضا، وزخات امطار في مناطق من مدن البلاد يصعب تحديدها حاليا لكنها ستكون اشمل ".

وبخصوص درجات الحرارة، بين المقيم الاقدم في مطار البصرة، ان "درجات الحرارة تُراوح خلال الايام المقبلة ما بين ارتفاع طفيف وانخفاض ولا توجد تطورات ملحوظة".

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