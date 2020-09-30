الكاظمي يتحدث عن الهدف من وراء استهداف البعثات الدبلوماسية

2020/09/30 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أن الهدف من الهجمات المتكررة على البعثات الدبلوماسية هو إضعاف للحكومة العراقية ومنعها من التركيز على التحديات الاساسية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (30 أيلول 2020)، ان الكاظمي استقبل سفراء 25 دولة واكد لهم انه "نعلم حجم التحديات التي يمر بها العراق، والظروف التي أتت فيها الحكومة هي نتيجة انعكاسات اجتماعية، بسبب سوء الإدارة في العراق لفترة طويلة".

واضاف، "قبلنا بمهام رئاسة الحكومة، فقط لإنقاذ مايمكن إنقاذه، لكي يستعيد العراق جزءا من عافيته، حيث أن الظروف الاقتصادية الصعبة وسوء الإدارة في العراق التي اعتمدت على النفط، وانهيار أسعاره ووباء كورونا والتحديات الأمنية، كلها تحديات على هذه الحكومة العمل على تذليلها".

واضاف، "أصبح واضح جدا أن الهدف من الهجمات على البعثات الدبلوماسية هو إضعاف الحكومة بالدرجة الاولى ومنعها من التركيز على التحديات الأساسية التي يواجهها البلد، وكذلك لعزل العراق عن المجتمع الدولي، لكي تعبث الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة بالبلد عن طريق أبواب الفساد".

وتابع، "الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة مصلحتها أن يكون العراق دولة ضعيفة وفاشلة، لكي يستمروا بامتصاص خيرات وموارد البلد، وأمن البعثات الدبلوماسية هو واجب الحكومة، وواجبنا حمايتها وهو حق طبيعي، وقمنا بإجراءات حمايتها وسنستمر ونتحدى الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة، ونعمل بكل جد على إعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية".

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