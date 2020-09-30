القبض على 4 مطلوبين ينتمون لفرق وألوية التنظيم في نينوى

2020/09/30 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت القوات الأمنية، الاربعاء، القبض على 4 مطلوبين للقضاء بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في محافظة نينوى.



وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إنه "بمتابعة واشراف من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على (4) إرهابيين من عناصر داعش في محافظة نينوى مطلوبين للقضاء وفق المادة (4) إرهاب".

واضاف، "وجاءت العملية على خلفية معلومات ومتابعات استخباراتية دقيقة، اثمرت عن إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من المحافظة".

وتابع، "واعترف الارهابيون بانتمائهم لفرق وألوية تنظيم داعش الإرهابي، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة التنظيم على المحافظة، وقد اودعوا التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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