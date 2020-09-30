الأردن يحدث قائمة الدول والوجهات التي تسير رحلات جوية منتظمة لأراضيه ..والعراق بالحمراء

2020/09/30 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/أعلنت وزارة النقل الأردنية اليوم، عن تحديث قائمة الدول والوجهات التي يستقبل منها الأردن مسافرين وفقا لمستجدات الحالة الوبائية فيها، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى المملكة، حيث جاء العراق بالقائمة الحمراء.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القائمة المُحدثة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الصحة شملت تصنيفات الدول والوجهات /حمراء وصفراء وخضراء/ ، التي سيتم اعتمادها اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.وحسب وزارة النقل الأردنية فان الدول والوجهات الحمراء هي البحرين وبلجيكا والتشيك وفرنسا وفلسطين و"إسرائيل" والكويت ولبنان وليبيا وهولندا وسلطنة عُمان وقطر ورومانيا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية، بالاضافة للعراق.اما الدول والوجهات الصفراء فهي النمسا والدنمارك وهنغاريا ومالطا والمغرب والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة ومصر والسودان وسوريا.واشارت الى ان الدول والوجهات الخضراء هي الجزائر وكندا وقبرص وألمانيا واليونان وهونج كونج وإيطاليا وليتوانيا وماليزيا وبولندا وسويسرا وتايلاند وتركيا واليمن.وأشارت الوزارة إلى أنه ونظراً للمراجعات المستمرة من قبل الجهات المختصة لتطوّرات الوضع الوبائي والإجراءات المتعلقة وبناء على توصيات اللجان المختصة في وزارة الصحة، تم تمديد الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات الحمراء لتصبح 14 يوما بدلاً من سبعة أيام، إضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر وذلك خلافاً للإجراءات المتخذة سابقا.يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت إعادة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من الثامن من الشهر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى المملكة منذ 17 من آذار الماضي.يذكر أن مطار الملكة علياء الدولي/ جنوب العاصمة عمان/ استقبل منذ إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة 10923 مسافرا، وبلغ عدد الرحلات القادمة إليه 183 رحلة من وجهات مختلفة.كما استقبل مطار الملك حسين الدولي في العقبة/جنوب الاردن/ منذ إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة فيه منذ 23 من شهر ايلول الحالي 368 مسافرا فيما بلغ عدد الرحلات القادمة إليه 7 رحلات./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يحدث قائمة الدول والوجهات التي تسير رحلات جوية منتظمة لأراضيه ..والعراق بالحمراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يحدث قائمة الدول والوجهات التي تسير رحلات جوية منتظمة لأراضيه ..والعراق بالحمراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).