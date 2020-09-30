للشهر الثالث على التوالي..ارتفاع إنتاج نفط أوبك

2020/09/30 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / زاد انتاج نفط دول منظمة اوبك للشهر الثالث على التوالي ، بفعل إعادة تشغيل بعض المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات الإيرانية.وحسب رويترز : ضخ 13 عضوًا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 24.38 مليون برميل يوميًا في المتوسط على مدار أيلول ، بزيادة 160 ألف برميل يوميًا عن رقم آب المعدل، وفي صعود جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في حزيران.وتراجعت أسعار النفط 10% في أيلول إلى حوالي 40 دولارًا للبرميل، متأثرة بزيادة معروض أوبك منذ آب، وضربة جديدة للطلب بفعل تنامي الإصابات بفيروس كورونا.وشرعت أوبك+ منذ أول أيار في خفض غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي.ومنذ آب، بدأت المجموعة تضخ المزيد مقلصة الخفض المستهدف إلى 7.7 ملايين برميل يوميًا في ضوء تعافٍ جزئي للطلب.



وتبلغ حصة أوبك من مستوى الخفض الجديد 4.868 ملايين برميل يوميًا.وفي أيلول، بلغت درجة التزام دول أوبك المقيدة بالاتفاق 101 % ، بحسب نتائج المسح، ارتفاعا من 100% في آب./انتهى3

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