بداوة القرن الحادي والعشرين - صادق إطيمش

2020/09/30 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش اولاً وقبل كل شيئ ارجو ان لا يُفهم من هذا الموضوع على اعتباره دعوة للتمسك بالعادات القبلية والبدوية التي مضى عليها الزمن ولم تعد تنسجم مع مجتمعات الدولة المدنية الديمقراطية التي ندعوا لها ونعمل على نشر افكارها في مختلف المواقع وعلى كل المستويات.



ان هذا الموضوع هو محاكمة التناقضات التي لم تزل تداعب افكار البعض حول تبرير الإنبطاح الخليجي امام العنصرية الصهيونية التي يعتبرها هذا البعض بانها تسعى لتحق ......





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