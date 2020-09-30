في الثقافة والمثقفين - صلاح بدرالدين

2020/09/30 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين " ان المثقف الذي لا يتحسس آلام شعبه ، لايستحق لقب المثقف " أنطونيو غرامشي مقدمة تعريف الثقافة وتوصيف دور المثقفين يسريان الى حد التطابق مع بعض الاستثناءات الخاصة القليلة على مختلف البلدان والشعوب في منطقتنا ولدى مقارنة الحالة العامة وحتى الطبيعة الخاصة للمثقفين الكرد السوريين لا مفر من ......





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