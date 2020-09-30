ملحمة - أربعينية - الحسين ( ع) بُعدُها التربوي والعقائدي السياسي - عبد الجبار نوري

2020/09/30 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري ملحمة أربعينية الأمام الحسين (ع)بُعدُها التربوي والعقائدي والسياسيعبدالجبارنوري هناك أكثر من رواية تقول أن يزيد سلم رؤوس شهداء واقعة الطف إلى الأمام السجاد علي بن الحسين ، فألحقها بالأبدان الطاهرة في كربلاء يوم العشرين من صفر 61هجرية ، وروي عن العلامة الشيخ الشيراوي في كتابه (الأتحاف ): أن رأس الحسين عليه السلام أعيد إلى جسدهِ الطاهر بعد أربعين يوماً ، وأكد الشريف المرتضى في ( مسائله) ، وأ ......





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