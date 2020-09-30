وزير الخارجية العراقي لنظيره السعودي: العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية

2020/09/30 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة المملكة العربيّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وأكد حسين لبن فرحان، ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة، مُجدّداً التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيّين.

هذا وبحث الجانبان مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية.

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