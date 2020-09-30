غداً.. نهائي بطولة العراق للسيدات بين الصقور وبلادي

2020/09/30 | 20:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد.

تختتم منافسات بطولة “ العراق اولاً” لكرة القدم المصغرة للسيدات يوم غد الخميس بمواجهة فريق القوة الجوية امام بلادي.

وستقام المباراة عند الساعة الرابعة عصرا في ملعب أحباب النعمان.

وتأهل فريق القوة الجوية إلى نهائي البطولة بعد فوزه على فريق الصحة بهدفين لواحد.

وافتتحت اللاعبة زهراء احمد التسجيل للقوة الجوية، ثم اضافت اللاعبة تبارك مؤيد الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني طردت اللاعبة تبارك مؤيد لتلعب سيدات القوة الجوية بخمس لاعبات، فريق الصحة استغل ذلك ليقلص النتيجة عندما سجل هدفا لكن النتيجة ظلت على حالها لتتاهل نسوة القوة الجوية إلى نهائي البطولة.



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