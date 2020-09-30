اللجنة العربية الدائمة للإعلام الالكتروني تعقد اجتماعها 16

2020/09/30 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت اللجنة العربية الدائمة للإعلام الالكتروني اجتماعها السادس عشر ، اون لاين والذي كان من المقرر ان تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة، الا ان جائحة كورونا حالت دون عقده بشكل مباشر.

الاجتماع الذي مثل العراق فيه عضو اللجنة الاستاذ محمد الاسدي عضو مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات ومشاركة مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع حسين السراي ومسؤول شعبة التحليل د.



حسين ابراهيم، ناقش خلاله المجتمعون من ست عشرة دولة و عدد من الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية عدداً من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، من بينها مشروع “مدوَّنة سلوك للإعلام الإلكتروني”، كما تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات حول مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف والإرهاب وتأثيرها على المجتمع العربي.

وخلص الاجتماع الى عدد من التوصيات تضمنت التأكيد على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذها مع جميع الجهات المعنية في الدول الاعضاء.

والتأكيد مجدداً على تنفيذ كل التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية البحثية حول “مخاطر الألعاب الإلكترونية”.

ودعوة دولة الإمارات العربية المتحدة الى تعميم مسودة اتفاقية التعاون مع ممثلي الادارات المختصة بشبكات التواصل الاجتماعي العالمية ‏(Facebook – Instagram – LinkedIn)، على جميع الدول والمنظمات لدراستها وابداء الملاحظات عليها قبل رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لاعتمادها.

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