الكشف عن حصيلة الانتاج اليومية للنفط الابيض والكاز اويل العراقي… ارقام تغطي الحاجة المحلية

2020/09/30 | 20:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت شركة مصافي الوسط، اليوم الأربعاء، عن إنتاج أكثر من ثلاثة آلاف متر مكعب من النفط الأبيض يومياً، فضلاً عن إنتاج نحو 4 آلاف متر مكعب يومياً من الكاز اويل.وذكر بيان للشركة:إن لديها خطة سنوية بخصوص تعظيم إنتاج النفط الأبيض على حساب إنتاج الكاز اويل، ” مؤكدة تغطية حاجة السوق المحلية من النفط الأبيض قدر الإمكان.وأضافت، أن مصافي الوسط تنتج بحدود 3200 متر مكعب في اليوم إضافة إلى إنتاج كاز اويل خفيف بنحو 4 آلاف متر مكعب يومياً، ماعدا مصافي الجنوب ومصافي الشمال.

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