تنسيقيات تشرين في بغداد والمحافظات تجدد مطالبتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين

2020/09/30 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد تنسيقيات انتفاضة تشرين لتجديد روح الانتفاضة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بعد مرور عام على التظاهرات التي سقطَ فيها أكثرُ من خمس مئة شهيد والاف المصابين.

وجدد المتظاهرون مطالبهم بالكشف عن قتلة المحتجين ومحاسبة الفاسدين الذين لايزالون يسرقون أموال الشعب، رافضين محاولة بعض الأحزاب الالتفاف على مطلب الانتفاضة الأبرز وهو إقرار قانون انتخابات عادل متمثل باعتماد نظام الدوائر المتعددة.

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