إقليم كردستان يجدد رفضه للهجمات على السفارات والبعثات الدبلوماسية

2020/09/30 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

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جددت حكومة إقليم كردستان رفضها للهجمات على السفارات والبعثات الدبلوماسية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكدت حكومة الإقليم في بيان ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وحماية السفارات والبعثات والمكاتب الدبلوماسية في بغداد، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية ليس من مصلحة العراقيين بشكل عام بما في ذلك إقليم كردستان.

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