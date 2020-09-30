حكومة الإقليم تطالب بغداد بإرسال حصتها من الموازنة لصرف رواتب الموظفين

2020/09/30 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بإرسال حصتها من الموازنة لصرف رواتب الموظفين.

وأكد البيان الصدار عن حكومة الإقليم عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مسرور البارزاني، أن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين هي حقوق ثابتة بموجب القوانين ويجب حمايتها وهي من أولويات عمل الحكومة، داعيا بغداد إلى صرف حصة الإقليم في أقرب وقت ليتسنى صرف الرواتب بعد إضافة الإيرادات المحلية، مشيرا إلى الموافقة على مقترح وزارة المالية والاقتصاد لزيادة تمويل الراتب المقبل من إثنين وثمانين إلى تسعة وسبعين بالمئة، وخفض وقف التمويل من واحد وعشرين إلى ثمانية عشر بالمئة.

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