بتهمة هدر المال العام .. محكمة تطالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق

2020/09/30 | 20:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت محكمة التمييز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق علاء الموسوي الهندي بتهمة هدر المال العام.

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