وزارة التربية تعلن عن منهاجها الدراسي للعام الجديد

2020/09/30 | 20:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعتماد التعليم المدمج خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها شكلت لجنة مختصة لايجاد الآلية المناسبة لتنفيذ التعليم المدمج.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (30 ايلول 2020) إن "الوزارة شكلت لجنة مختصة، لمناقشة وإيجاد آلية مناسبة يمكن من خلالها اعتماد التعليم المدمج خلال العام الدراسي الجديد"، مبينا أن "الوزارة تدرك جيدا أن هناك نقصا في عدد أبنية المدارس والكوادر التدريسية، فضلا عن وجود اكتظاظ في اعداد الطلبة والتلاميذ داخل الصفوف".





وأضاف أن "المراحل الأولية بحاجة لدرس تفاعلي بين المعلم والتلميذ في كتابة ورسم ونطق وتهجي الحروف، إضافة إلى المراحل المتوسطة والاعدادية فهناك معادلات كيميائية، ومعلومات فيزيائية، وتجارب، ومعادلات رياضية، كل هذه الامور هي بحاجة الى أن تكون هناك دراسة داخل الصفوف، فضلا عن التعليم الالكتروني".





وأشار إلى أن "هنالك تعاونا مع وزارة الصحة، وهيئة الحشد الشعبي، ومع الكثير من الوزارات الساندة، لتهيئة الأجواء المناسبة والمحافظة على سلامة التلاميذ والكوادر التدريسية".

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