بالوثيقة.. قرار قضائي يعيد عريبي رئيساً لنادي الشباب

2020/09/30 | 20:30 - المصدر: المعلومة

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اصدر القضاء العراقي، قراراً بشأن الهيئة الادارية لنادي الشباب الرياضي.

ووجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتنفيذ القرار الذي يقضي باعادة الهيئة الادارية لنادي الشباب الرياضي برئاسة الكابتن غانم عريبي وعضوية باسل كوركيس وإسماعيل محمد.



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