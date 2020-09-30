النقل تحدِّد موعداً لتفعيل التكسي النهري

2020/09/30 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

حددت الشركة العامة للنقل البحري، اليوم الاربعاء، موعداً لتفعيل التكسي النهري ببغداد والمحافظات.

وقال مدير اعلام النقل البحري طالب البديري، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "المديرية كانت جاهزة للمضي بتفعيل التكسي النهري، اذ تم استحصال موافقة رئاسة الوزراء، وتهيئة الزوارق الحديثة وتجهيز المراسي استعداداً لتفعيله، ولكن جائحة كورونا، وما ترتب عليها من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، بشأن التباعد الاجتماعي، وغيرها من التوصيات، أدت الى تأجيل اطلاق المشروع".

واكد البديري، انه "بعد الانتهاء من جائحة كورونا سنباشر بتفعيل التكسي النهري في بغداد وعموم المحافظات"، موضحاً أن "المشروع سيتضمن التنقل بين المناطق داخل المحافظة الواحدة ،ما يؤدي الى تخفيف الزخم المروري على الشوارع".

واضاف ان "المشروع سيتم تفعيله اولا في بغداد، لاسيما ان ما يقارب 34 زورقا حديثا جاهزة ومهيأة للعمل".

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