خلال استضافة وفد أوروبي.. مفوضية الانتخابات تحدد 5 ’معوقات’ تواجه عملها

2020/09/30 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت المفوضية العليا للنتخابات، الاربعاء، أن عدم اكمال قانون الانتخابات وتأخر التخصيصات المالية أهم ما يعرقل عمل المفوضية.



وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، استقبلوا في مقر المفوضية صباح يوم الاربعاء الموافق 30/9/2020 نائب سفير الاتحاد الاوربي في العراق جان برنارد دولفان، و المستشار الاول في السفارة انجيلا مارتيني، وجرى خلال اللقاء استعراض دور الاتحاد الاوربي في الانتخابات القادمة وآليات المساعدة الانتخابية في ظل التحديات التي تواجه عمل المفوضية".

واضاف، أنه "في مستهل الحديث أكد رئيس مجلس المفوضين على عزم المفوضية الجديدة على استعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية من خلال وضع اجراءات رصينة أهمها أن تكون بطاقة الناخب الكترونية بايومترية رصينة لا يمكن استغلالها خلافاً للقانون، لأجل التوصل الى انتخابات نزيهة تخضع للمعايير الدولية وتحضى بتأييد المجتمع الدولي".

واشار إلى أن "عدم اكتمال القانون الانتخابي وعدم تحديد الدوائر الانتخابية من قبل البرلمان إضافة الى تأخر التخصيصات المالية من قبل الحكومة ومحدودية الدعم من قبل بعثة الامم المتحدة (UNAMI)، وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء بسبب جائحة كورونا هو من أهم التحديات التي تواجة عمل المفوضية، وبرغم ذلك فأن المفوضية قد قامت بخطوات حثيثة لتسيير اعمالها التي لا تتطلب الى تشريع قانون منها تهيئة الجهاز الاداري الذي تمت إعادة هيكلته على إثر تغيير قانون المفوضية إضافة الى إعداد نظامها الداخلي".

من جهته أوضح دولفان وفقا للبيان، بأن "زيارته تأتي في إطار الاطلاع على مجريات العمل داخل أروقة المفوضية في ظل التحديات القائمة ومعرفة الامكانيات الفنية والإدارية للعاملين فيها لتعزيز الدور الرقابي للاتحاد الاوربي إضافة الى كونه جهة داعمة للانتخابات تعمل بجهود منسقة مع جهات دولية أُخرى تقودها بعثة الامم المتحدة لتقديم الدعم اللازم في المجال الانتخابي مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مجلس المفوضين رغم وجود مشاكل جوهرية خلفها عدم اكتمال القانون الانتخابي".

وتابع، أن "الاتحاد سيقوم بكل ما بوسعة لدعم المفوضية من خلال بعثة الامم المتحدة".

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