"دفن الحراك".. مشروع الدستور يثير انقساما في الجزائر

2020/09/30 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل شهر من الاستفتاء على الدستور، تبدو الساحة السياسية الجزائرية منقسمة أكثر من أي وقت مضى، بين تحالف مقرب من السلطة كان داعماً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضة ترفض مشروعاً يهدف، حسبها، إلى دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام.

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