توقعات بضربة أميركية في العراق

2020/09/30 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا تستبعد أطراف عراقية سياسية توجيه الولايات المتحدة ضربة جوية واحدة وواسعة تستهدف مقرات فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، في حال استمرار تعرّض مبنى السفارة في المنطقة الخضراء ومقرّ وحدة المهام التابعة لقوات المارينز في المعسكر الواقع داخل مطار بغداد إلى الهجمات الصاروخية، وكذلك الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي، على غرار الضربة الشاملة التي […]

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