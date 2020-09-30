الحشد الشعبي يقطع عدة مسارات تسلل داعشية في حوض زراعي شمال شرق بعقوبة

2020/09/30 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / تمكنت قوات الحشد الشعبي من قطع مسارات تسلل لتنظيم داعش في حوض زراعي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .



وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطينة العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الحشد الشعبي تمكن ومن خلال العمليات الامنية التي نفذت في حوض سنسل شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة في اليومين الماضيين من قطع / 4 / مسارات داعشية كانت يستغلها التنظيم للتسلل عبر البساتين الزراعية والتي تعد تحديا أمنيا في استهداف القرى المحررة والنقاط الامنية المرابطة في المنطقة .واضاف ان الحشد الشعبي اعتمد ستراتيجية للسيطرة على أماكن التسلل في المناطق ذات الكثافة الزراعية .



مبينا ان قطع ثغرات تسلل داعش يعكس بشكل ايجابي على الملف الامني في المنطقة ./انتهى

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