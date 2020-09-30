التعليم العالي تعلن عن 260 مرشحا من منتسبي الصحة للقبول في الدراسات العليا

2020/09/30 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إحالة 260 مرشحا للقبول في الدراسات العليا الى الجامعات حسب التخصصات المطلوبة التي وردت من وزارة الصحة.وقال المتحدث للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتخصيص مقاعد دراسية لقبول في الدراسات العليا دعما للملاكات الطبية والصحية والتمريضية والفرق الساندة لهم من تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتحليلات المرضية وعلوم الحياة تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا.وأضاف أن الوزير وافق على إحالة 260 مرشحا للقبول في الجامعات المرشحين اليها على وفق التخصصات المطلوبة التي وردت من وزارة الصحة، فضلا عن زيادة خطة القبول للمجلس العراقي للتخصصات الطبية تكريما لجهود الاطباء في مواجهة الجائحة وتخويل المجلس للنظر بموضوع 36 مرشحا لتخصصات المرشحين اليها من وزارة الصحة./انتهى3

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