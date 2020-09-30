أن تختار دينك! - إلهام مانع

2020/09/30 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع غريب كيف تمر الأعوام؟ سريعة.



نلحق وراءها ونحن نلهث.



وهي تجري غير عابئة.



تعرف تعلقنا بها، تعرف أيضاً أننا في النهاية سطور تُكتب في لوح غير محفوظ.



مسألة وقت، ونمضي.



نمضي كما مضى غيرنا.



وننتبه و الشيب يزحف متثائبا على مفارق ُشعُورنا.



ومعها تجاعيد تبتسم على صفحات وجوهنا.



ليست شكوى.



أو تذمر وتأفف.



فالسنين يجب ان تمر، تماما كما أن الشيب يجب أن يُرى، كما التجاعيد.



ولكل م ......





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