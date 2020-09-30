العراق: استعدادات واسعة بساحة التحرير لإحياء الذكرى الأولى للانتفاضة

2020/09/30 | 20:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد منذ ساعات النهار الأولى استعدادات تمثلت بإعادة تزيين الساحة وتنظيفها، إضافة إلى ترتيب الشعارات ورفع يافطات تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين العراقيين وإنهاء الجدل بخصوص قانون الانتخابات، في إشارة إلى عودة الحراك الشعبي.ويوافق يوم غد الخميس ذكرى انطلاق الاحتجاجات في العراق، التي راح ضحيتها وفق مصادر عراقية عدة نحو 700 شخص فيما جُرح الآلاف، خلال أشهر التظاهرات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية الآن، على الرغم من تراجعها خلال الأشهر الماضية التزاماً بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأصدر اتحاد طلبة بغداد بياناً أعلن من خلاله سلسلة من الفعاليات التي ستنطلق غداً، تبدأ بتنظيم مسيرة طلابية تنطلق من أمام مبنى وزارة التعليم العالي باتجاه ساحة التحرير، بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاق تظاهرات تشرين في العراق.



وذكر البيان أن "التظاهرة ستبدأ بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات التي ستستهلّ بالبازار الخيري داخل نفق السعدون، إضافة إلى تنظيم مهرجان شعري ومجلس عزاء الأحرار على جسر الجمهورية، وختام الفعاليات بتشييع رمزي لضحايا التظاهرات بحضور عوائلهم".

من جهته، قال المتظاهر من بغداد عمر غانم إن "الاستعدادات بدأت خلال اليومين الماضيين، فقد تم ترتيب كل الأمور اللوجستية لعودة الاحتجاجات، كما تم توفير الكمامات والمعقمات بغرض توزيعها على المتظاهرين"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "عودة التظاهرات هو أمر ضروري لأن الشعب العراقي والمتظاهرين لم يلمسوا أي تطورٍ على مستوى تحقيق مطالب المحتجين".

وأعاد متظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي النشر بعددٍ من الوسوم منها "#نريد_وطن و#نازل_آخذ_حقي و#ثورة_تشرين و#المد_الشعبي_راجع"، في حملة إعلامية لإعادة النشاط الإعلامي لساحات وميادين الاحتجاج التي تراجعت عنها الأضواء خلال الفترة الماضي.

التحرير قبل قليل من ساتر جسر الجمهورية بدء التجمع والاستعداد الى يوم 10/1.



،، #تشرين_الثانية #نازل_اخذ_حقي

Posted by ‎نازل آخذ حقي‎ on Tuesday, September 29, 2020

ولخّص الناشط والمتظاهر عامر الحسيني عبر منشور في "فيسبوك"، ما سيقوم به المتظاهرون يوم غدٍ الخميس، مدوناً أن "البداية ستكون بحملة صباحية واسعة لتنظيف الشوارع المحيطة بساحة التحرير، استعداداً للذكرى السنوية، إضافة إلى أهازيج تشرينية وتجمعات شبابية استعداداً لانطلاق الذكرة الأولى من الانتفاضة الشعبية، كما أن الثوار سيهزجون فوق جسر الجمهورية من على الساتر ويستذكرون الشهداء ويقولون باقين بالتحرير".

وأكمل أن "ثوار التحرير سيسيرون بمسيرات راجلة حول الساحة وفي نفق التحرير بشعارات وطنية وهتافات حسينية، وسيشارك الفنانون ويطلقون أناشيد وأغاني جديدة دعماً لثورة تشرين بذكراها السنوية الأولى".

@@ثوار التحرير: حملة صباحية واسعة لتنظيف الشوارع المحيطة بساحة التحرير استعدادا للذكرى السنوية @@ساحة التحرير: أهازيج تشرينية وتجمعات شبابية استعدادا لانطلاق الذكرى الأولى من الانتفاضة الشعبية @@ثوار التحرير: الثوار يهزجون فوق جسر الجمهورية من على الساتر ويستذكرون الشهداء ويقولون باقين بالتحرير @@ثوار التحرير: يهزجون تحت نصب الحرية ويجددون العهد لشهداء تشرين بالبقاء حتى تحقيق المطالب @@ثوار التحرير: يسيرون بمسيرات راجلة حول الساحة وفي نفق التحرير بشعارات وطنية وهتافات حسينية @@ثورة تشرين: الفنانون يطلقون اناشيد واغان جديدة دعما لثورة تشرين بذكراها السنوية الاولى @@ثوار كربلاء: موكب ثوار تشرين يستقبل الزوار في ساحة احرار كربلاء @@ذي قار: موكب ثوار الحبوبي يدخل المثنى سيرا على الاقدام حاملين صور الشهداء ومنها الى كربلاء @@ثوار ميسان: يصلون الى عفك من الديوانية حاملين الاعلام والرايات وصور شهداء تشرين باتجاه كربلاء @@ثوار البصرة: انطلاق مسيرة الاحرار تحمل صور الشهداء لزيارة ابي الاحرار في كربلاء @@الكاظمي يستقبل اسرة الناشط المختطف سجاد العراقي @@بغداد: مصادمات بين القوات الأمنية وخريجي معهد النفط المطالبين بالتعيين أمام بوابة الوزارة

Posted by ‎عامر الحسيني‎ on Wednesday, September 30, 2020

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، قد حذّر الأحد الماضي المتظاهرين من التجاوز على القانون أو المساس بالمال العام أو المصالح العامة، مؤكداً أن "الحكومة ستطبق القانون بحق المخالفين"، ومبيناً في مؤتمر صحافي أن "التظاهر حق دستوري مكفول للمواطنين، وأن الحكومة تتفهم حاجة المتظاهرين المطالبين بالتعيين أو أمور أخرى".

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