2020/09/30 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1094 موزعة كالآتي:

أبو دشير ———- 22

أبو غريب ———- 20

الإسكان ———— 5

الاعلام ———— 30

البياع ————- 33

التاجي ———— 87

التراث ————- 7

الحرية ————-75

الدورة ————- 117

الدولعي ———— 16

الرحمانية ———- 6

السيدية ———— 38

الشالجية ———— 14

الشرطة الخامسة ——-2

الشعلة ———- 57

الطارمية ——— 15

الطوبجي ———- 12

العامرية ———-1

العطيفية ———- 14

العلاوي———— 11

الغزالية ———— 39

القادسية ———- 15

الكاظمية ———— 22

اللطيفية ———— 4

المحمودية ———— 138

المشاهدة ———— 8

المعالف —————10

المكاسب ———— 9

المنصور ————- 35

المواصلات ———- 10

الوشاش ————— 89

اليرموك —————- 15

جكوك ——————- 20

حي الجامعة ———— 24

حي الجهاد —————19

حي العامل ————— 20

حي العدل —————41

حي الفرات ————-8

سبع البور —————-17

شارع حيفا —————13

كرادة مريم—————-1

محافظة الديوانية ——1

جانب الرصافة ————29

محافظة المثنى ———-1

محافظة بابل ————-5

محافظة ديالى————1

محافظة كربلاء ———-2

محافظة واسط ———-2

الشفاء:

416

الوفيات:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للاصابات الـ “1094” بـ كورونا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للاصابات الـ “1094” بـ كورونا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).