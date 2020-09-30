2020/09/30 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عدي حاتم، الاربعاء، بانت اخراج القوات الاجنبية من العراق ومنها الامريكية قرار الشعب.

وقال حاتم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” البرلمان الممثل الشرعي لكل مكونات الشعب العراق وقرار اخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية يمثل كل مكوناته وقومياته دون استثناء”.

واضاف، ان “القرار واجب التنفيذ من قبل حكومة الكاظمي باعتبارها الاطار الذي ينفذ ما صدر عن البرلمان مؤكدا بان القرار حاسم ولاعودة عنه وهو جاء لمقتضيات المصلحة الوطنية مؤكدا بان القوات الامنية قادرة على حماية امن واستقرار البلاد دون الحاجة لاي وجود اجنبي”.

واشار حاتم الى ان” القرار لن يتغير والكل مجمع على ضرورة اخراج اي قوة اجنبية من الاراضي العراقية”.

وكان مجلس النواب قرر اخراج شامل لكل القوات الاجنبية ي البلاد ومنها الامريكية بعد جرائمها البشعة بحق قوات الحشد الشعبي وقادة النصر.



انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اخراج القوات الاجنبية من العراق “قرار الشعب” ولاتراجع في تطبيقه كاملا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اخراج القوات الاجنبية من العراق “قرار الشعب” ولاتراجع في تطبيقه كاملا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).