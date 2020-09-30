2020/09/30 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..صحة الكرخ تنشر المناطق الأكثر تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. صحة الكرخ تنشر المناطق الأكثر تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. صحة الكرخ تنشر المناطق الأكثر تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).