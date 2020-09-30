عاجل | سماع دوي عدة انفجارات قرب مطار اربيل والقاعدة الأمريكية.

2020/09/30 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: سقوط 3 صواريخ قرب مقر حزب إيراني معارض في أربيل

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