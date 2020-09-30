2020/09/30 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على رضيع حديث الولادة في تكريت سامراء – محمد صادق السامرائي عثرت ادارة مستشفى صلاح الدين العام في تكريت ، على رضيع حديث الولادة.وقال مصدر لـ (الزمان) انه (تم تسليم الطفل الى قسم حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في صلاح الدين بالتعاون مع مركز شرطة المستشفى ووضعه في جناح […]

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