2020/09/30 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب عراقي ينجح بزرع صمام قلب لمريض في النجف النجف – سعدون الجابري شارك الطبيب العراقي خالد عنبر بإجراء عملية تبديل صمام قلب لمريض بطريقة القسطرة (التافي).وقال عنبر وهو مدير مركز النجف لجراحة القلب والتداخل القسطاري في تصريح أمس الأربعاء (أمس الأول كنا مع حدث علمي وعالمي كبير إذ شارك العراق […]

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