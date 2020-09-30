2020/09/30 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية :ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين المحافظات بغداد – ساري تحسين أعلنت وزارة التربية ، ضوابط النقل والتسجيل الجديد للطلبة في المدارس ببغداد والمحافظات للعام الدراسي المقبل.وقالت في بيان أمس انه (تم اعداد الضوابط الخاصة بقبول وانتقال التلاميذ بين المدارس داخل المحافظات ضمن الاستعدادات التحضيرية للخطة الجديدة للعام الدراسي القادم التي […]

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