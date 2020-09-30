2020/09/30 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي إن القراءة المتأنية لما يجرى من حولنا على المستوى الدولي والاقليمي من أحداث ومواقف بحجمها وسرعتها بحيث يصعب تفكيكها وتحليلها من أجل فهمها، لا تبشر بالخير للمنطقة إن سارت على هذا المنوال، بل سيدخلها نفقا مظلما ونارا محترقا للأخضر واليابس.الدول وخاصة العظمى منها تتعامل على أساس تأمين مصالحها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان بين أمواج الصراعات – رسالة من القلب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان بين أمواج الصراعات – رسالة من القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).