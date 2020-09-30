اسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى شهري في 4 اعوام

2020/09/30 | 21:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات آخر أيام شهر سبتمبر، ليسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة شهرية في غضون 4 أعوام.

وجاء أداء المعدن الأصفر بالتزامن مع بيانات اقتصادية أظهرت إضافة القطاع الخاص وظائف بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، كما تم تعديل وتيرة انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بالقراءة النهائية لتكون أفضل من التقديرات السابقة.

وعلى جانب آخر، لا تزال المفاوضات حول صفقة التحفيز المالي الإضافي الرامية لدعم الاقتصاد الأمريكي قيد المفاوضات، بيد أن وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين” أبدى تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.4% ما يعادل 7.70 دولار ليصل إلى 1895.50 دولار للأوقية.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تراجع الذهب بنحو 4.2% ما يعادل 83 دولاراً تقريباً خلال سبتمبر، ليكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر عام 2016.

بينما سجل في الربع الثالث من هذا العام مكاسب بنحو 5.3% أو حوالي 95 دولاراً ليكون الارتفاع الفصلي الثامن على التوالي، كما أن مكاسبه في غضون أول تسعة أشهر من العام بلغت 372 دولاراً أو 24.4%.

وتحول المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية للهبوط بنسبة هامشية 0.05% ليتراجع إلى 93.842 نقطة، في تمام الساعة 8:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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