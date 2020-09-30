2020/09/30 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: إيران تستهدف مقر حزب معارض لها بثلاثة صواريخ في أربيل بإقليم كردستان

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