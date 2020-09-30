التطبيعية: قرعة الممتاز والكأس من دون حضور اعلامي

2020/09/30 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان قرعة الدوري الممتاز وكأس العراق، ستقام من دون حضور اعلامي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته / المعلومة/، انه “نظراً لتوصيات خلية الازمة، وحرصاً من الهيأة التطبيعية على تأمين إجراءات التباعد، فقد تقرر أن تكون قرعة الدوري الممتاز وبطولة الكأس، التي تقام غدا الخميس، مغلقة باستثناء حضور ممثلي الاندية واللجنة المنظمة”.

واوضحت انه “تقرر توزيع إشارة البث المباشر بين جميع القنوات مجاناً، وبثها إيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة الإتحاد على موقع الفيس بوك، وعلى جميع القنوات الراغبة ببث هذا الحدث على الهواء مباشرة أو تسجيله بغية عرضه في النشرات الاخبارية او البرامج اليومية التواصل مع شركة عشتار بغية تسلم ترددات البث عبر الأقمار الصناعية، وسيقوم المكتب الاعلامي للاتحاد بتزويد كل القنوات والمواقع الاخبارية بالصور الفوتوغرافية من خلال مواقعنا الرسمية”.

وتابعت “للراغبين من الزملاء بإجراء اللقاءات مع ممثلي الأندية وأعضاء الهيأة التطبيعية، سيكون ذلك بعد انتهاء مراسيم القرعة بشكل نهائي، وفي المنطقة المحددة لإجراء اللقاءات (المكزون) خارج القاعة، راجين من الجميع التعاون معنا للحفاظ على انسيابية إجراء القرعة، علماً أن سحب القرعة سيكون يوم غد الخميس عند الساعة الخامسة مساءً”.



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