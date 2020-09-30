مصدر أمني: احباط هجوم بصواريخ على قاعدة عسكرية امريكية قرب مطار اربيل

2020/09/30 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باحباط هجوم بصواريخ على قاعدة عسكرية امريكية قرب مطار اربيل .

وقال المصدر في تصريحات صحفية اطلعت عليها “تقدم”، إن “منظومة باتريوت تبعد ٣ صواريخ عن قاعدة عسكرية امريكية بالقرب من مطار اربيل ”.

وأضاف المصدر أن “احد الصواريخ سقط بالقرب من مقر حزبي معارض لايران والثاني على قرية زراعية سبب اندلاع حريق بحشائش، فيما يتم البحث عن الثالث”.

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