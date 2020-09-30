بالجدول: 20 منطقة في الكرخ أكثر تسجيلاً لإصابات كورونا

2020/09/30 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا المسجلة لهذا اليوم، فيما تصدرت "الدورة" المناطق الاكثر تعرضا للجائحة ضمن جانب الكرخ.



وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايلول 2020)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

أبو دشير ———- 22

أبو غريب ———- 20

الإسكان ———— 5

الاعلام ———— 30

البياع ————- 33

التاجي ———— 87

التراث ————- 7

الحرية ————-75

الدورة ————- 117

الدولعي ———— 16

الرحمانية ———- 6

السيدية ———— 38

الشالجية ———— 14

الشرطة الخامسة ——-2

الشعلة ———- 57

الطارمية ——— 15

الطوبجي ———- 12

العامرية ———-1

العطيفية ———- 14

العلاوي———— 11

الغزالية ———— 39

القادسية ———- 15

الكاظمية ———— 22

اللطيفية ———— 4

المحمودية ———— 138

المشاهدة ———— 8

المعالف —————10

المكاسب ———— 9

المنصور ————- 35

المواصلات ———- 10

الوشاش ————— 89

اليرموك —————- 15

جكوك ——————- 20

حي الجامعة ———— 24

حي الجهاد —————19

حي العامل ————— 20

حي العدل —————41

حي الفرات ————-8

سبع البور —————-17

شارع حيفا —————13

كرادة مريم—————-1

محافظة الديوانية ——1

جانب الرصافة ————29

محافظة المثنى ———-1

محافظة بابل ————-5

محافظة ديالى————1

محافظة كربلاء ———-2

محافظة واسط ———-2

الشفاء:

416

الوفيات:

1

وأعلن مدير صحة الكرخ جاسم الحجامي، اليوم الخميس، عن المناطق الاكثر تسجيلا للاصابات بكورونا ضمن جانب الكرخ في بغداد، لغاية يوم ٢٨ من شهر ايلول الحالي، حيث تصدرت منطقة الدورة ضمن المناطق الاكثر تعرضا للجائحة.

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