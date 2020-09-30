سباق الرئاسة الأميركية..

2020/09/30 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت، اللجنة الأميركية للمناظرات الرئاسية، نيتها وضع قواعد تنظيمية جديدة للنقاش في المناظرتين المتبقيتين في سباق الرئاسة، بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، بعد حالة من عدم النظام شهدتها المناظرة الأولى، مساء الثلاثاء، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو

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